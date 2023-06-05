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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية

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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية
Gettyimages.ru
شبه الجزيرة الكورية
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يميل إلى التصعيد بسبب أعمال الولايات المتحدة وحلفائها.

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وقال رودينكو: "نريد أن يكون الوضع أكثر قابلية للتنبؤ به مما هو عليه الآن. لسوء الحظ لا توجد لدينا أسباب كافية للتفاؤل بشكل خاص، حيث أن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تثير التوتر في هذه المنطقة.

وأضاف: "لسوء الحظ تم بالفعل تجميد المحادثات السداسية، وذلك ليس بسببنا. لقد قلنا ووجهنا إشارات مناسبة مفادها أن روسيا جاهزة لاستئناف المحادثات، لكن زملاءنا الغربيين لا يردون عليها. والوضع، لسوء الحظ، يميل إلى التصعيد".

المصدر: نوفوستي

 

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