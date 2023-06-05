بيسكوف: محاولة الانقلاب في قرغيزستان "مثيرة للقلق"

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف البيانات المتعلقة بمحاولة الانقلاب في قرغيزستان بأنها "مثيرة للقلق".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع بأن الكرملين "يراقب الأخبار عن كثب"، وأشار إلى أن تلك الأنباء المزعجة تتوارد، إلا أنه "ليس لديه معلومات أكثر تفصيلا في الوقت الحالي".

وكانت وكالة 24.kg قد أفادت، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان قد نفذت اعتقالا جماعيا لـ "المشاركين في انقلاب محتمل"، فيما أشار تقرير الوكالة إلى أن مجموعة من الأفراد كانت تستعد للاستيلاء على السلطة بالقوة. ولم يتم تحديد من تم اعتقاله بالضبط من قبل الخدمات الخاصة القرغيزية. ولم تعلق وكالات إنفاذ القانون رسميا على هذه المعلومات.

المصدر: تاس