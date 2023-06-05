الكرملين: موسكو تنتظر مقترحات واشنطن بشأن الحد من التسلح

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، بشأن استعداد واشنطن للحوار مع موسكو بشأن الحد من التسلح، بـ "المهم والإيجابي".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن روسيا "ستظل منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، إلا أن موسكو تنتظر مقترحات محددة من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية".

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وفي مقابلته مع الصحفيين، وصف بيسكوف تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان بشأن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية الحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح دون شروط مسبقة، بأنه "مهم وإيجابي". وأضاف أنه "بالطبع، في مثل هذه القضايا الهامة والحساسة، من الصعب للغاية الاعتماد على التصريحات الإعلامية، لا سيما عندما نشهد نقصا حادا في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".

وكان ساليفان قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الحد من التسلح مع موسكو وبكين "دون شروط مسبقة"، وأوضح أن عبارة "دون شروط مسبقة" لا تعني أن الولايات المتحدة لن "تحاسب" القوى النووية على "السلوك المتهور".

من جانبه علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على تصريح ساليفان بأن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقديم موقفها على نحو أكثر جاذبية أمام المجتمع الدولي مما هو عليه واقعيا".

المصدر: تاس