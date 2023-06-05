ملاحقة شرطي ألماني انتقد مساعدة أوكرانيا واقترح "زج حماة البيئة بغابة قرب ستالينغراد"

قالت صحيفة Die Welt اليومية، إن شرطيا ألمانيا تعرض للتحقيق بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقات عن الوضع حول أوكرانيا وانتقد المدافعين عن البيئة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه تم التحقيق مع رجل الشرطة المذكور للاشتباه في قيامه بالتحريض على الكراهية.

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ووفقا للصحيفة، لفت عنصر الشرطة، انتباه جهاز أمن الدولة الألماني، بتصريحاته وتعليقاته المتعددة حول أوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرجل على وجه الخصوص في منشوراته، الدعم الذي تقدمه سلطات ألمانيا لأوكرانيا، وكذلك سياسة الدولة الألمانية فيما يتعلق بتوفير السكن للاجئين الأوكرانيين.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق الشرطي الألماني إلى نشاطات حماة البيئة المتطرفين، واقترح جمعهم و "أخذهم إلى الغابة بالقرب من ستالينغراد".

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة برلين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المحتملة ضد الشرطي وفقا لنتائج التحقيق معه.

المصدر: MK