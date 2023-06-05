مصادر إسرائيلية تزعم أن الجندي المصري منفذ "حادث الحدود" كان على الأرجح جهاديا

زعمت مصادر أمنية إسرائيلية يوم الأحد، أن جندي حرس الحدود المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، هو على الأرجح جهادي وأن تنفيذ العملية جاء بـ"دوافع دينية".

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وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم العثور على كتاب قرآن إلى جانب سلاح الجندي المصري، كذلك عثر على سكين لاستخدامها في تجاوز الحدود، و6 مخازن رصاص، ما يدلّ على أنه خطط لتنفيذ العملية بدقة كبيرة، حسب زعمها.

وفي وقت سابق الأحد، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق مشترك كامل مع القاهرة.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه في تصريحات متلفزة حول الحادث الذي وقع يوم السبت "نقلت إسرائيل رسالة واضحة للحكومة المصرية.. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا".

المصدر: "i24 news " الإسرائيلي