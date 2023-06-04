السلطات تكشف العدد اليومي للذين يحاولون مغادرة أوكرانيا التفافا على القانون

كشف حرس الحدود الأوكراني، أنه يقوم باحتجاز حوالي 20 شخصا يوميا عند محاولتهم عبور حدود البلاد بشكل غير قانوني، كما أنه يمنع حوالي 150 شخصا آخر من مغادرة البلاد كل يوم.

وقال المتحدث باسم جهاز حرس الحدود الأوكراني أندريه ديمتشينكو في حديث لقناة "الرادا" التلفزيوني اليوم الأحد: "كل يوم، يحتجز حرس الحدود حوالي 20 شخصا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، سواء خارج المعابر الرسمية أو عبرها مباشرة. وكل يوم أيضا، يُرفض السماح لـ 120-150 شخصا آخرين بعبور الحدود".

وأضاف ديمشينكو أن أولئك الذين يسعون لمغادرة أوكرانيا يحاولون تقديم وثائق مزورة لإثبات حقهم في المغادرة.

ويُمنح هذا الحق للرجال الذين قدموا وثيقة وفاة زوجته أو والده والذين لديهم ثلاثة أطفال دون سن الرشد، والذين يعتبرون غير لائقين طبيا للخدمة العسكرية.

وأعلنت في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 حالة الحرب وفي اليوم التالي وقع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على مرسوم بشأن التعبئة العامة، منع بموجبه الرجال الخاضعون للخدمة العسكرية من مغادرة البلاد.

المصدر: "نوفوستي"