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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكذب مزاعم بوريل حول توريد الذخيرة لأوكرانيا

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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكذب مزاعم بوريل حول توريد الذخيرة لأوكرانيا
Sputnik
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نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مزاعم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه ناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، موضوع توريد الذخيرة لأوكرانيا.

وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن الوزارة الكورية الجنوبية وصفت هذه المزاعم بغير الصحيحة.

وكان بوريل قد صرح بذلك في تغريدة بعد محادثاته أمس السبت مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي على هامش مؤتمر شانجريلا في سنغافورة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الادعاء بأن المناقشات جرت حول دعم أوكرانيا بالذخيرة ليس صحيحا.  لقد أعرب الجانب الأوروبي عن موقفه أحادي الجانب بشأن أهمية (توفير) الذخيرة، وأشار إلى الحاجة إلى تقديم أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا".

وشددت الوزارة على أن دعم أوكرانيا بالذخيرة لم يكن بندا رسميا على جدول الأعمال خلال المحادثات الثنائية في سنغافورة .

وكان بوريل قد كتب في تغريدة على تويتر بعد اللقاء مع الوزير الكوري الجنوبي: "أعربت عن تضامني بشأن المخاوف المتعلقة بالاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية، وناقشت احتياجات أوكرانيا من الذخيرة".

المصدر: وكالات

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