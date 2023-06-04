وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكذب مزاعم بوريل حول توريد الذخيرة لأوكرانيا

نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مزاعم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه ناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، موضوع توريد الذخيرة لأوكرانيا.

وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن الوزارة الكورية الجنوبية وصفت هذه المزاعم بغير الصحيحة.

وكان بوريل قد صرح بذلك في تغريدة بعد محادثاته أمس السبت مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي على هامش مؤتمر شانجريلا في سنغافورة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الادعاء بأن المناقشات جرت حول دعم أوكرانيا بالذخيرة ليس صحيحا. لقد أعرب الجانب الأوروبي عن موقفه أحادي الجانب بشأن أهمية (توفير) الذخيرة، وأشار إلى الحاجة إلى تقديم أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا".

Important meeting with ROK Defence Minister Lee Jong-Sun at #SLD23.



Shared alarm at continued DPRK provocations. I explained Ukraine’s needs for ammunition.



We are working together to build a new security and defence partnership, following up on our successful summit. pic.twitter.com/6VdqaED2lw — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 4, 2023

وشددت الوزارة على أن دعم أوكرانيا بالذخيرة لم يكن بندا رسميا على جدول الأعمال خلال المحادثات الثنائية في سنغافورة .

وكان بوريل قد كتب في تغريدة على تويتر بعد اللقاء مع الوزير الكوري الجنوبي: "أعربت عن تضامني بشأن المخاوف المتعلقة بالاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية، وناقشت احتياجات أوكرانيا من الذخيرة".

المصدر: وكالات