وزير الدفاع الصيني: نسعى لمنع الثورات الملونة والفوضى في آسيا والمحيط الهادئ

قال وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في حديث له اليوم بمؤتمر حوار شانغريلا الأمني ​​في سنغافورة، إن الصين ستسعى جاهدة لمنع الثورات الملونة والفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف: "تتدخل بعض الدول عمدا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتلعب دورا معينا في شؤون هذه البلدان. وهي كثيرا ما تلجأ إلى فرض العقوبات من جانب واحد واستخدام القوة لإكراه الآخرين على تنفيذ مطالبها. وتقوم هذه الدول بتنظيم الثورات الملونة والحروب باستخدام أيادي الغير في مختلف مناطق العالم، وتنشر الفوضى والاضطرابات وتترك بعد رحيلها الخراب. يجب ألا نسمح أبدا لمثل هذا النوع من الأشياء أن يحدث مرة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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وشدد الوزير الصيني على أن "الاحترام المتبادل يجب أن يتغلب على الترهيب والهيمنة. نحن نعارض بشكل قاطع أن يفرض البعض إرادته على الآخرين، ويضع مصالحه فوق مصالح الآخرين ويسعى لتحقيق أمنه على حساب الآخرين".

ويشار إلى أن مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي، يعقد في الفترة من 2 إلى 4 يونيو في سنغافورة.

المصدر: تاس