كلمات في قسم أردوغان تثير الجدل عبر مواقع التواصل (فيديو)

أثارت كلمات القسم الذي أداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهلالا لولايتة الرئاسية الجديدة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان "بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية..".

وتساءل مغردون "أين لفظ الجلالة في القسم؟"، و"لماذا زعيم دولة إسلامية يقسم بشرفه وعرضه وليس بالله؟".

أردوغان يقسم اليمين الدستورية

أردوغان يقسم اليمين الدستورية

أردوغان يقسم اليمين الدستورية

وكان الرئيس التركي، تعهد عقب انتهاء مراسم التنصيب وأدائه اليمين الدستورية، "بدستور جديد بديلا من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

المصدر: RT