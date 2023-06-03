الحرس الثوري الإيراني: فلسطين لا تنتظر استيقاظ الدول العربية والعد العكسي لزوال إسرائيل بدأ!

أكد مستشار قائد قوات حرس الثوري الإيراني، العميد حسين دقيقي، أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر استيقاظ الدول العربية، وأن "التنامي الثوري جعل الفلسطينيين يحققون الانتصارات العظيمة".

ولفت العميد دقيقي في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم"، إلى بدء العد العكسي لزوال إسرائيل، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني أضحى قادرا على مقاومة الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح وتحقيق انتصارات عظيمة".

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كما تحدث دقيقي عن "المواقف المُزدوجة لبعض الدول العربية إزاء الشعب الفلسطيني"، موضحا أنّ بعض الدول العربية كانت تُدافع عن الفلسطينيين بالكلام وتتعاون مع الإسرائيليين، ومشددا على أن "مقاومة الشعب الفلطسيني هزمت جميع استراتيجيات الاحتلال الاسرائيلي".

واختتم دقيقي: "اليوم ترون بأن يد الله تعالى تخرج من أكمام الشباب الفلسطيني، وقد تمكّنوا من الصمود في وجه الاستكبار وإلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني في عدة حروب".

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وفي تصريحات سابقة له منتصف مايو الماضي، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري في إيران العميد علي فدوي أن إسرائيل "تواصل إجرامها" في الأيام الأخيرة وهذا ليس بالأمر الجديد، وأن "دعم المقاومة تكليف شرعي".

وأضاف أن تل أبيب "لا تدرك أن 10 أشخاص يحلّون محل أي قائد فلسطيني ينال الشهادة سواء من حركة الجهاد الإسلامي أو من باقي فصائل المقاومة". بحسب وكالة "فارس نيوز".

وجاءت تصريحات فدوي تعليقا على تطورات الأحداث في فلسطين ورد فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، بأن "الإجرام والاعتداء هو في ذات الصهاينة".

المصدر: تسنيم