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واشنطن.. أمن الكونغرس يمنع جوقة أطفال من أداء النشيد الوطني داخل مبنى الكابيتول لسبب غريب (فيديو)

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واشنطن.. أمن الكونغرس يمنع جوقة أطفال من أداء النشيد الوطني داخل مبنى الكابيتول لسبب غريب (فيديو)
AP
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قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إن أمن الكونغرس الأمريكي منع جوقة أطفال من أداء النشيد الوطني داخل مبنى الكابيتول بدعوى أن الغناء يمكن ن يسيئ لشخص ما.

وكتبت غرين عبر "تويتر": "كانت جوقة روشينبروك للأطفال تغني النشيد الوطني الأمريكي داخل مبنى الكونغرس، حين قاطعتهم طواقم امن الكابيتول ومنعوهم من الغناء".

وأضافت أن الشرطة بررت سبب مقاطعتهم لجوقة الأطفال وقائد فرقتهم، ومطالبتهم بالتوقف عن غناء النشيد الوطني، بدعوى أنه قد يسئ لشخص ما، أو يسبب مشاكل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المعلومات الواردة حول مقاطعة الشرطة لجوقة الأطفال، واصفا تصرف الضباط بـ "غير المقبول".

المصدر: نوفوستي

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