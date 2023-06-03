واشنطن.. أمن الكونغرس يمنع جوقة أطفال من أداء النشيد الوطني داخل مبنى الكابيتول لسبب غريب (فيديو)

قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إن أمن الكونغرس الأمريكي منع جوقة أطفال من أداء النشيد الوطني داخل مبنى الكابيتول بدعوى أن الغناء يمكن ن يسيئ لشخص ما.

وكتبت غرين عبر "تويتر": "كانت جوقة روشينبروك للأطفال تغني النشيد الوطني الأمريكي داخل مبنى الكونغرس، حين قاطعتهم طواقم امن الكابيتول ومنعوهم من الغناء".

وأضافت أن الشرطة بررت سبب مقاطعتهم لجوقة الأطفال وقائد فرقتهم، ومطالبتهم بالتوقف عن غناء النشيد الوطني، بدعوى أنه قد يسئ لشخص ما، أو يسبب مشاكل.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المعلومات الواردة حول مقاطعة الشرطة لجوقة الأطفال، واصفا تصرف الضباط بـ "غير المقبول".

Rushingbrook Children's Choir were singing the National Anthem in the Capitol and were stopped by Capitol police.



They were told that "certain Capitol police said it might offend someone/cause issues."



The National Anthem sung by children is not offensive, it’s needed more. pic.twitter.com/PvSMJdw5EZ — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 2, 2023

المصدر: نوفوستي