هنغاريا تؤكد عدم نيتها التخلي عن الغاز الروسي

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن بلاده لا تعتزم التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، لكنها تتفاوض أيضا مع منتجين آخرين من أجل التنويع.

وقال سيارتو: "لن نستبدل الإمدادات الروسية، لا في النفط ولا في الغاز. لقد كانت روسيا شريكا موثوقا به، هذا لا يعني أننا نريد استبدال غازبروم ومنتجي النفط بمصدر آخر. التنويع بالنسبة لنا يعني أننا نبحث عن مصادر أخرى للتنويع وليس للتخلي عن الموارد الروسية".

وأشار الوزير إلى أن أذربيجان وتركيا باعتبارهما الموردين الرئيسيين اللذين يمكنهما توفير كميات إضافية من الغاز لهنغاريا، فهما المصدران اللذان تتفاوض معهما البلاد.

المصدر: إنترفاكس