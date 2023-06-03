بعد مخاض عسير.. بايدن يوقع مشروع رفع سقف الدين الحكومي الأمريكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانونا لرفع سقف الدين القومي لتجنب التخلف عن السداد.

وجاء في بيان من البيت الأبيض: "وقع الرئيس يوم السبت 3 يونيو قانونا.. قانون المسؤولية المالية لعام 2023 الذي يثبت سقف الدين العام حتى 1 يناير 2025".

كما شكر الرئيس الأمريكي قادة الكونغرس على تعاونهم في اعتماد هذه الوثيقة.

وتوصل بايدن، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين لتجنب التخلف عن السداد في البلاد. في الوقت نفسه، لم يخض رئيس البيت الأبيض في تفاصيل الصفقة، واكتفى بالقول إنها تتضمن تخفيضات في الإنفاق، لكنها "تحمي برامج مهمة للغاية للعاملين، وتضمن النمو الاقتصادي للجميع".

ووفقا لشبكة "CNN" فإن الاتفاق التي تم التوصل إليه يتضمن رفع سقف الدين الحكومي لمدة عامين مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي في عام 2024، باستثناء نفقات الدفاع، للسنة المالية الحالية. وفي عام 2025، من المقرر زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1%.

وبدون موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تخاطر الإدارة الأمريكية بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية، في حين ربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، مصادقتهم على رفع سقف الديون بموافقة البيت الأبيض على الحد من الميزانية الحكومية.

المصدر:ريا نوفوستي