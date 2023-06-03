ضابط أمريكي سابق: الأقمار الصناعية الروسية تشكل كابوسا للجيش الأوكراني

قال ضابط الاستخبارات الأميركي السابق، سكوت ريتر، إن الأقمار الصناعية فائقة الدقة التي تستخدمها روسيا تراقب تحركات وأنشطة الجيش الأوكراني.

وقال الضابط لقناة "U.S. Tour of Duty" إن أقمار المراقبة هذه مزودة بكاميرات بنسبة خطأ لا تتجاوز المتر الواحد، وعملها لا يتأثر بالغيوم والأمطار.

وأضاف: "هذه الأقمار بها رادارات تقدم صورا بدرجة نقاء عالية، ترى كل شيء، ولا يمكن إخفاء أي شيء عنها".

وبرأيه فإنهذه التكنولوجيا المتطورة ستغير مسار المواجهة في أوكرانيا.

وخلص ريتر إلى أن الجيش الروسي سيرصد بدقة ما يحدث في القواعد الجوية ومستودعات الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني، وبعد ذلك سيوجه ضرباته الصاروخية بدقة، وهذا كفيل بهزيمة كييف في النهاية، حسب تعبيره.

المصدر: ريا نوفوستي