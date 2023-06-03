ألمانيا.. اندلاع حريق ضخم في غابات مدينة جوتربورغ بالقرب من ميدان تدريب عسكري

شب حريق ضخم في ميدان تدريب عسكري ألماني في مدينة جوتربورغ الواقعة في ولاية براندنبورغ الفيدرالية.

وأفادت قناة ZDF TV نقلا عن فرق الطوارئ الألمانية، أن طواقم الدفاع المدني الألمانية تعمل على إخماد حريق هائل في مدينة جوتربورغ الألمانية الواقعة في ولاية براندنبورغ الفيدرالية، حيث شب في ميدان تدريب عسكري يحتوي على مخازن للذخائر، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت فرق الطوارئ، إلى عجز طواقمها عن إخماد الحريق حتى اللحظة، نتيجة هبوب الرياح التي تعمل على تأجيج النيران، وتقويض الجهود المبذولة لإخمادها.

ونوهت الطوارئ بأن النيران اندلعت على مساحة 35 هكتارا من غابات مدينة جوتربورغ، في الوقت الذي لا يوجد فيه عدد كاف من طائرات الإطفاء، كما يمنع على طواقم الإطفاء البرية دخول المناطق التي يحتمل وقوع انفجارات فيها.

وفقا للبيانات التي جمعتها المسيرات قد ينتشر الحريق إلى الغابة المجاورة في المستقبل القريب.

المصدر: RT + راديو سبوتنيك