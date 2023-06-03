أعربت الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية عن قلقها من أن تصل الأسلحة الروسية (السوفيتية) التي أعيد تصديرها بشكل غير قانوني لأوكرانيا، إلى الأسواق السوداء.

وقالت الخدمة الفيدرالية: "إن الافتقار إلى السيطرة على توريد الأسلحة الغربية، وكذلك الأسلحة الروسية (السوفيتية) التي أعيد تصديرها بشكل غير قانوني من مختلف الدول غير المسؤولة، بحجة مساعدة نظام كييف، يتم العثور عليها بشكل متزايد في الأسواق السوداء، ما يسبب قلقا كبيرا، من وصولها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة الدولية".

وأشاروا أيضا، إلى أن روسيا تسجل في الوقت نفسه "براغماتية ومقاومة من الشركاء التقليديين، الذين شهدوا موثوقية وكفاءة عالية للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية".

وفي وقت سابق يوم السبت، خلال مؤتمر "حوار شانغري – لي" الأمني ​​في سنغافورة، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الأسلحة روسية الصنع، لا تفي بمعايير الجودة، ونصح الدول المستوردة "بإعادتها إلى البائع". ولم يدل والاس بأسباب روايته، لكنه أعرب عن ثقته في أن الأسلحة التي تستخدمها دول "الناتو" هي "أفضل الأسلحة في العالم".

المصدر: نوفوستي