زيلينسكي يتحدث عن موعد الهجوم المضاد ومدته ونتائجه

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن استعداد القوات الأوكرانية للقيام بالهجوم المضاد.

وزعم زيلينسكي، أنه يعرف الفترة التي سيستغرقها الهجوم المضاد، لكنه لا يعرف ما سينجم عن الهجوم المذكور، لكن رغم ذلك سيتم تنفيذه.

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واعترف زيلينسكي، بتفوق القوات الجوية الروسية على سلاح الجو الأوكراني، وطالب الغرب مجددا بضخ كميات إضافية من الأسلحة.

وأعرب عن اعتقاده بأن السلاح الوحيد في العالم القادر على توفير الحماية ضد الصواريخ الروسية، هو منظومات "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي، وطالب بتوريد 50 منظومة منها لأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن سلطات كييف ترغب في الحصول على المزيد من الأسلحة الغربية للقيام بالهجوم المضاد، ولا يمكنها انتظار المساعدات هذه فترة شهور طويلة.

المصدر: نوفوستي