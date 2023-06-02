وسائل إعلام: السلطات الأمريكية أغلقت التحقيقات مع بينس في قضية الوثائق السرية

أفادت قناة "سي إن إن" بأن وزارة العدل الأمريكية أغلقت التحقيقات مع نائب الرئيس السابق مايك بينس في قضية سوء التعامل مع الوثائق السرية، دون توجيه أي اتهام له.

وجاء في رسالة، اطلعت عليها "سي إن إن"، يوم الجمعة، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم الأمن القومي للوزارة أجريا التحقيق في سوء التعامل المحتمل مع المعلومات السرية. وبناء على نتائج التحقيق لن يتم توجيه أي اتهامات جنائية".

ولم تعلق وزارة العدل الأمريكية على هذا الموضوع رسميا، فيما أعرب أحد مستشاري بينس عن الرضى عن نتائج التحقيق.

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يذكر أن محامي بينس عثروا على وثائق سرية في منزله بولاية إنديانا في يناير الماضي، وفي أعقاب ذلك فتح مكتب التحقيقات وقسم الأمن القومي تحقيقا في الأمر. وتحدث بينس أنه لم يكن على علم بوجود تلك الوثائق في منزله، معترفا بوقوع "أخطاء" ومسؤوليته عنها.

ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تعامل الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن مع الوثائق السرية، بعد العثور على مجموعات منها في مكاتب ومنازل تابعة لهما.

المصدر: "سي إن إن"