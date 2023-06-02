 
مباشر

مجلس الأمن الدولي يجدد التفويض لتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر تسليح ليبيا

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يجدد التفويض لتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر تسليح ليبيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfj1

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجدّد تفويض الاتحاد الأوروبي لتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي، والتي يشتبه بانتهاكها حظر التسليح المفروض على البلد، في ظل امتناع روسيا عن التصويت.

هذا وقد جاءت نتيجة التصويت، اليوم الجمعة، على القرار الذي رعته فرنسا ومالطا، 14-0، في ظل الامتناع الروسي عن التصويت كما فعلت كذلك في العام الماضي.

إقرأ المزيد
ليبيا.. الطيران المسير يقصف مواقع في مدينة زوارة (فيديو)
ليبيا.. الطيران المسير يقصف مواقع في مدينة زوارة (فيديو)

وقالت روسيا إن "عملية الاتحاد الأوروبي غير فعّالة في حين تتدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا".

وبذلك، يمدّد القرار المُقتضب التفويض بعمليات التفتيش لمدة عام آخر، ويؤكّد من جديد "إصرار مجلس الأمن الدولي على أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".

كما وقد يمدد التفويض بمراقبة حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل دولا ومنظمات إقليمية أخرى.

إقرأ المزيد
مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الروسي ترتيبات زيارته لموسكو
مستشار الأمن القومي الليبي يبحث مع السفير الروسي ترتيبات زيارته لموسكو

يُشار إلى أن هناك عملية أوروبية تعمل تحت مظلة أممية لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، تمكنت عدة مرات من ضبط سفن حاولت تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وتسمى هذه العملية "IRINI".

الجدير ذكره أن روسيا لا تتفق مع الكثير من مواقف الغرب في التعامل مع الأزمة اليبية منذ هجوم حلف  الناتو على البلاد قبل سنوات وتدميرها وتقويض الاستقرار فيها، الأمر الذي أدى لانتشار فوضى السلاح في البلاد وأوصلها إلى ما عليه الآن.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا