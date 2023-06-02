سوليفان: لن تزيد واشنطن ترسانتها النووية إلى مستويات أعلى من الخصوم

صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لزيادة ترسانتها النووية إلى مستويات تتجاوز عدد أسلحة المنافسين مجتمعين.

وقال سوليفان: "لا تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة ترسانتها النووية لنتفوق على خصومنا ومن أجل ردعهم بنجاح. لقد مررنا بهذا، وتعلمنا هذا الدرس".

وقال سوليفان: "لا تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة قواتنا النووية من أجل تجاوز (من حيث عدد الأسلحة النووية) العدد الإجمالي (للأسلحة) لمنافسينا من أجل ردعهم بنجاح".

وقال: "لقد مررنا بهذا، وتعلمنا هذا الدرس.. الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نشر أسلحة نووية أكثر خطورة للحفاظ على الردع. الردع الفعال يعني بدلا من ذلك أن لدينا نهجا أكثر تقدما، وليس نهجا يعتمد على المزيد (من الأسلحة)".

ووفقا له، فإن "واشنطن لديها القدرة على الردع، وإذا لزم الأمر، هزيمة عدوان واسع النطاق ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف مستشار الأمن القومي أنه "لا روسيا ولا الولايات المتحدة مهتمتان بالمنافسة في مجال الأسلحة النووية"، وبحسبه، فإن واشنطن مستعدة للحوار مع موسكو وبكين حول الحد من التسلح.

المصدر: RT + نوفوستي