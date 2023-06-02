بيسكوف: موقع أرمينيا من الأزمة الأوكرانية مهم

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الكرملين تابع بيان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن موقف يريفان من الصراع الأوكراني.

وعلق بيسكوف: "بيان يريفان مهم".

وأضاف بيسكوف: "نعلم أن هناك بعض الفروق الدقيقة في رؤية أرمينيا للصراع حول أوكرانيا، ونحن نعرفها ونأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف أن روسيا تواصل تطوير علاقة التحالف مع أرمينيا.

في 22 مايو، قال باشينيان أن التصريحات التي تصدر من بعض قادة الدول الغربية لا يمكن أن تؤثر على العلاقات الثنائية بين يريفان وموسكو.

وبحسب باشينيان، فإن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تطالب أرمينيا بقطع علاقاتها مع روسيا.

وقال بيسكوف إن روسيا ستواصل الحوار مع أرمينيا لمزيد من تنسيق العمل في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: RT