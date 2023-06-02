محادثات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الإماراتي في كيب تاون

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

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ونشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقطع فيديو من لقاء الوزيرين بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تبادل الوزيران التحية والتهاني، والتقطا الصور أمام الإعلام، فيما عقد الاجتماع بدون الصحافة.

وقد تناول الوزيران الوضع في سوريا واليمن وليبيا خلال الاجتماع، فيما أشارت الوزارة في بيان لها أن الوزيرين ناقشا مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي.

وتابع البيان: "خلال المحادثات، تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبو ظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والإمارات بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية، المتفق عليه في 1 يونيو 2018".

كذلك تم التأكيد على التركيز على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين موسكو وأبو ظبي في مختلف المحالف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والذي كانت الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

وكان وزير التنمية الاقتصادية في روسيا ماكسيم ريشيتنيكوف قد صرح في وقت سابق بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتفاوض بشأن مناطق تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مع إندونيسيا.

كذلك اجتمع لافروف اليوم مع نظرائه من إيران والبرازيل.

وجنوب إفريقيا هي النقطة الأخيرة في جولة لافروف في إفريقيا والتي زار فيها في وقت سابق من هذا الأسبوع كينيا وبوروندي وموزمبيق.