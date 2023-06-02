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الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقية تجارية رغم معارضة الصين

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الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقية تجارية رغم معارضة الصين
Globallookpress
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وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية تجارية مع تايوان رغم معارضة الصين، التي تشدد على أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها ضمن مبدأ "الصين الواحدة".

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وأكدت الحكومتان أن "المبادرة الأمريكية-التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تحسين الجمارك والاستثمار والأنظمة الأخرى".

ووقع على الاتفاقية، موظفون في كيانات غير رسمية تحافظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، إذ إنه ليس لدى واشنطن وتايبيه علاقات دبلوماسية رسمية لكنهما تحتفظان بعلاقات غير رسمية تتبادلان مليارات الدولارات في التجارة السنوية.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن الاتفاقية تهدف إلى "تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وكانت الحكومة الصينية اتهمت واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوضع تايوان وطالبت الحكومة الأمريكية بوقف الاتصال الرسمي بالحكومة التايوانية.

المصدر: AP

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