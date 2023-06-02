صد محاولات معادية لاحتلال مواقع في كراسنوليمانسكي وتدمير فصيلة استطلاع في مارينكا

قال ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "المركز"، إن القوات الأوكرانية حاولت 3 مرات احتلال مواقع فقدتها في اتجاه كراسنوليمانسكي، لكنها تراجعت بعد قصف المدفعية الروسية.

وأضاف: "في اتجاه كراسنوليمانسكي قامت وحدات من اللواء الأوكراني الميكانيكي رقم 67 بثلاث محاولات لاحتلال مواقع فقدتها سابقا. لكن مدفعية مجموعة القوات الروسية تصدت لها وكبدت العدو خسائر كبيرة ودفعته للتراجع. وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من طراز بوك وتور من تدمير قذائف صاروخية من طراز هيمارس وكذلك مسيرات جوية أوكرانية في منطقة المركزين السكنيين روبيجنويه وجيتلوفكا. واستهدف الطيران الحربي الروسي بصواريخه وقنابله النقاط النارية ومواقع تمركز أفراد ومعدات العدو في مناطق سيريبريانكا وكريمنايا وتشيرفونايا ديبروفا".

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وعلى اتجاه مارينكا تمكن الجيش الروسي من القضاء على حوالي 15 عسكريا من قوات العدو، مع تدمير طائرة بدون طيار وثلاث شاحنات بيك آب.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، نشطت على اتجاه مارينكا فصيلة استطلاع جوي تابعة للواء رقم 79 الأوكراني. ولكن القوات الروسية، وبعد كشف تحرك دوري للفصيلة المعادية قامت بدكها بنيران المدفعية الثقيلة وقضت على معظم عناصرها.

مارينكا هي إحدى ضواحي مدينة دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من منطقة بتروفسكي في دونيتسك. وفي مارينكا تتمركز مواقع مهمة للقوات الأوكرانية ومنها تقصف مدفعية العدو مدينة دونيتسك بشكل دوري.

وأكد أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الخاصة المنتشرة في هذا الاتجاه، على أنه تم تحرير 70% من مارينكا.

المصدر: نوفوستي