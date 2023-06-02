عبداللهيان يعلن موعد استكمال انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس، إن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيكتمل في يوليو.

إقرأ المزيد

ووفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، فقد قال عبد اللهيان "سنصبح عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في يوليو، عندما تعقد القمة المقبلة للمنظمة".

وكانت مدينة سمرقند الأوزباكستانية استضافت في 15-16 سبتمبر 2022، قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي حضرها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث وقعت الجمهورية الإسلامية خلالها على مذكرة التزام بالحصول على صفة دولة عضو في الجمعية.

ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة في 4 يوليو برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل افتراضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء الفائت، أن جميع أعضاء المنظمة سيشاركون في القمة، وقد تمت دعوة إيران وبيلاروس ومنغوليا كمراقبين، فيما دعيت تركمانستان كضيف في القمة.

من الجدير ذكره، أنه تم التوقيع على إعلان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في شنغهاي في يونيو 2001 من قبل 6 دول هى روسيا وكازاخستان وقرغيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان. وتضم المنظمة حاليا بالإضافة إلى الدول الست، الهند وباكستان، كما تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة "دول مراقبة"، وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة دول "شركاء الحوار".

المصدر: تاس