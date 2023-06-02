سلاح الجو الهندي يعلن عن تحطم طائرة تدريب عسكرية

أعلن سلاح الجو الهندي يوم الخميس، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "كيران" تابعة للقوات الجوية قرب شامراجناجار بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد .

وقال سلاح الجو الهندي في بيان على "تويتر" إن الطائرة تحطمت بينما كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية.

وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من شخصين نجيا حيث استخدما المقاعد القاذفة.

وتابع البيان أنه صدرت أوامر بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب تحطم الطائرة.

A Kiran trainer aircraft of the IAF crashed near Chamrajnagar, Karnataka today, while on a routine training sortie. Both aircrew ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 1, 2023

المصدر: د ب أ