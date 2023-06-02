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سلاح الجو الهندي يعلن عن تحطم طائرة تدريب عسكرية

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سلاح الجو الهندي يعلن عن تحطم طائرة تدريب عسكرية
Legion-Media
الهند
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أعلن سلاح الجو الهندي يوم الخميس، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "كيران" تابعة للقوات الجوية قرب شامراجناجار بولاية كارناتاكا جنوبي البلاد .

وقال سلاح الجو الهندي في بيان على "تويتر" إن الطائرة تحطمت بينما كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية.

وأضاف أن طاقم الطائرة المكون من شخصين نجيا حيث استخدما المقاعد القاذفة.

وتابع البيان أنه صدرت أوامر بإجراء تحقيق للوقوف على أسباب تحطم الطائرة.

المصدر: د ب أ

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