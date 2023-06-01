رجل يتعرى بالكامل في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان (صورة)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، يوم الخميس، أن رجلا تجرد من ملابسه بالكامل في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وقالت صحيفة "il Messaggero": "في وقت متأخر بعد الظهر وقبل فترة وجيزة من إغلاق كنيسة القديس بطرس أمام السياح، تمكن رجل عار بشكل كامل من تسلق المذبح العالي".

وتدخل عمال البازيليكا وبعض رجال الدرك على الفور وأجبروا الرجل على ارتداء ملابسه واقتادوه إلى مركز الشرطة لتحديد هويته واستجوابه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية.

هذا ووثق أحد الحاضرين المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "il Messaggero"