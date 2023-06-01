استطلاع: نحو ثلثي سكان ألمانيا يعارضون توريدات الطائرات لأوكرانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في ألمانيا أن نحو ثلثي سكان البلاد يعارضون توريدات الطائرات الألمانية لأوكرانيا.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Infratest dimap بطلب قناة ARD، إلى أن 64% ممن استطلعت آراؤهم يعارضون توريدات الطائرات، فيما أيدها 28%، ولم يحدد الـ 8% الآخرون موقفهم.

ويشار إلى أن نسبة مؤيدي توريدات الطائرات إلى أوكرانيا ارتفعت بنسبة 5% بالمقارنة مع فبراير الماضي، فيما ظلت نسبة معارضي التوريدات بدون تغيير.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الانقسام الأكبر بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات يلاحظ بين مؤيدي حزب الخضر، حيث يؤيده 43% ويعارضه 48%.

ومن بين مؤيدي الأحزاب الأخرى، تبلغ نسبة معارضي توريدات الطائرات نحو 50%، ومن بين مؤيدي حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف نحو 90%.

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وبشأن الدعم العسكري لأوكرانيا بشكل عام، يعتبره 43% مناسبا، فيما يعتبره 37% زائدا و14% غير كاف.

وأعرب 55% ممن تم استطلاع آرائهم، عن قناعتهم بأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا غير كافية، ويراها 30% كافية، و6% مفرطة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، اعتبرها 42% من الألمان غير كافية، بينما تعتبرها 29% مناسبة، و20% مفرطة.

وجرى الاستطلاع يومي 30 و31 مايو الماضي، وشارك فيها 1302 مواطنا ألمانيا.

المصدر: نوفوستي