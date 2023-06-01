موسكو تبلغ الأمم المتحدة بوقف توجه السفن لأوديسا الأوكرانية إلى حين استئناف تصدير الأمونيا الروسية

أخطرت روسيا مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، بالحد من تسجيل السفن المتجهة إلى ميناء "يوجني" في مدينة أوديسا في إطار "صفقة الحبوب"، إلى أن يتم استئناف تصدير أسمدة الأمونيا الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس: "أبلغت روسيا مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، بقرارها الحد من تسجيل السفن المتجهة لميناء يوجني إلى أن يتم تصدير الأمونيا، وهو الذي لا يتم تنفيذه في الوقت الحالي".

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وأشار دوجاريك إلى أنّ الأمم المتحدة تبذل جهودا في مختلف المجالات من أجل مشكلة صادرات الأمونيا من روسيا، بما في ذلك من خلال الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان.

إلى ذلك، لم يوضح دوجاريك ماهية تلك الجهود وما إذا كان يُمكن إحراز تقدم في هذه القضية.

وأضاف: "سيحدث هذا التقدّم عندما يبدأ خط أنابيب الأمونيا Togliatti-Odessa بالعمل. وسنطلعكم على ذلك على الفور".

كما نوّه مكتب الأمين العام بأن الأمم المتحدة قلقة من التباطؤ في تنفيذ "صفقة الحبوب"، وأنها تعتبر الوضع المحيط بها بأنه خطير.

يُشار إلى أنه في 22 يوليو 2022، تم التوقيع في اسطنبول على حزمة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية. في البداية، تم إبرام الاتفاقيات لمدة 120 يوما، وتم تمديدها في نوفمبر من العام الماضي لنفس الفترة.

وفي 10-11 مايو الفائت، ناقش ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول تمديد صفقة الحبوب وتنفيذ الجزء الروسي من اتفاقية توريد الحبوب والأسمدة، كما تضمن جدول الأعمال قضايا سلامة ممر الحبوب.

المصدر: تاس