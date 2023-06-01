سيارة تصدم الحاجز الخرساني أمام مكتب شولتس

صدم رجل يقود سيارته في العاصمة الألمانية برلين، مساء الأربعاء، الحاجز الخرساني المُقام أمام مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، وقالت الشرطة إن "الحادث عادي وليس هجوما إرهابيا".

ونقلت وكالة "د ب أ" عن بيان الشرطة المحلية أن "رجلا يبلغ من العمر 81 عاما لم يستطع الاستدارة بشكل مناسب مع المنعطف الدائري أثناء القيادة، فاصطدم بالحاجز الخرساني أمام بوابة مكتب شولتس".

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وتم نقل الرجل إلى المستشفى ولم يتعرّض أحد غيره للإصابة. كما سيتم إرجاع الكتلة الخرسانية التي تحرّكت من مكانها نتيجة الاصطدام إلى وضعها الطبيعي.

وفي حادثة أخرى، تمكّن رجل من الاقتراب من شولتس ومعانقته "عناقا دافئا" بعد تجاوزه الحراسة الأمنية في مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا يوم 24 مايو الماضي، وتم توقيفه واستجوابه من الشرطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وعلّق مكتب المستشار: "بالنسبة لشولتس، لم يكن هذا حادثا كبيرا، ولكنه مجرد عناق دافئ وبشكل مفاجئ".

المصدر: نوفوستي