 
مباشر

سيارة تصدم الحاجز الخرساني أمام مكتب شولتس

أخبار العالم

سيارة تصدم الحاجز الخرساني أمام مكتب شولتس
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf9c

صدم رجل يقود سيارته في العاصمة الألمانية برلين، مساء الأربعاء، الحاجز الخرساني المُقام أمام مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، وقالت الشرطة إن "الحادث عادي وليس هجوما إرهابيا".

ونقلت وكالة "د ب أ" عن بيان الشرطة المحلية أن "رجلا يبلغ من العمر 81 عاما لم يستطع الاستدارة بشكل مناسب مع المنعطف الدائري أثناء القيادة، فاصطدم بالحاجز الخرساني أمام بوابة مكتب شولتس".

إقرأ المزيد
رجل يعانق المستشار شولتس
رجل يعانق المستشار شولتس "عناقا دافئا" بعد أن تجاوز طوق الحراسة الأمنية

وتم نقل الرجل إلى المستشفى ولم يتعرّض أحد غيره للإصابة. كما سيتم إرجاع الكتلة الخرسانية التي تحرّكت من مكانها نتيجة الاصطدام إلى وضعها الطبيعي.

وفي حادثة أخرى، تمكّن رجل من الاقتراب من شولتس ومعانقته "عناقا دافئا" بعد تجاوزه الحراسة الأمنية في مطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا يوم 24 مايو الماضي، وتم توقيفه واستجوابه من الشرطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وعلّق مكتب المستشار: "بالنسبة لشولتس، لم يكن هذا حادثا كبيرا، ولكنه مجرد عناق دافئ وبشكل مفاجئ".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا