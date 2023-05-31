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إيطاليا ترفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للسعودية

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إيطاليا ترفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للسعودية
AFP
السعودية
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قالت الحكومة الإيطالية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، إنها رفعت حظرا كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية.

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وفرضت روما قيودا على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020 لمنع استخدامها في الصراع اليمني.

وأفادت الحكومة الإيطالية في بيانها بأن الحظر لم يعد ضروريا في ضوء تغير الوضع على الأرض.

وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية يتماشى مع رفعها الشهر الماضي حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.

وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

المصدر: "رويترز"

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