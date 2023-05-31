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سوريا تدين عدوان قوات كييف بالمسيّرات على موسكو.. "تصعيد كبير في العدوان الأطلسي"

أخبار العالم

سوريا تدين عدوان قوات كييف بالمسيّرات على موسكو..
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أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة لعدوان قوات كييف بالمسيرات على موسكو، مشيرة إلى ثقتها بقدرة الأصدقاء في روسيا على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتصعيد الأطلسي الكبير.

وأشار مصدر في وزارة الخارجية السورية، إلى الثقة في قدرة الروس في الدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامتها.

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وأضاف المصدر: "سوريا تعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".

هذا وقد تعرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو صباح الثلاثاء لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيّرة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدميرها كلها.

المصدر: سانا

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