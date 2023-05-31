مكتب ميلوني ينفي التنصت على الصحفيين والسياسيين

نفى مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تنصت الحكومة على الصحافيين والسياسيين.

وقال أمين مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، إنه منذ تولي الحكومة الإيطالية الحالية السلطة، وهو لم يسمح أبدا بأي نوع من الاستهداف والتنصت للصحافيين أو السياسيين".

ويأتي هذا الإعلان عقب نشر الصحفيين الإيطاليين لويجي بيسينياني وباولو مادرون كتابا بعنوان "الأقوياء في زمن جورجا"، وجاء فيه أن ميلوني أبلغت قبل فترة وجيزة من توليها منصبها بأنه يتم التنصت على شخصيات عديدة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن أجهزة المخابرات يمكن أن تقوم بمثل هذا التنصت "الوقائي"، في حال كان أمن الدولة في خطر".

وطلب رينزي من مانتوفانو تقديم نفي واضح، بشأن مسألة التنصت على الصحافيين و السياسيين.

وقال مانتوفانو إنه مستعد لتقديم كافة المعلومات اللازمة للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية، المسؤولة عن مراقبة الأجهزة السرية.

المصدر: أ ف ب