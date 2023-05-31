أردوغان يعلن الاستعداد للوساطة في قضية كوسوفو

أعلنت الرئاسة التركية عن استعداد أنقرة لأداء دور الوساطة في الحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو الذي أعلن الانفصال عنها من جانب واحد.

وأشارت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

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وأضاف بيان الرئاسة، أن أردوغان "أكد خلال المكالمتين أن تركيا مستعدة للمساهمة في عملية الحوار".

وشدد الرئيس التركي على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإحلال سلام ثابت في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في شمال إقليم كوسوفو بين السكان الصرب والإدارة الألبانية للإقليم.

المصدر: نوفوستي