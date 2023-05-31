 
مباشر
عاجل
"أطباء السودان": 17 قتيلا و106 جرحى في قصف عنيف جنوب العاصمة الخرطوم

أردوغان يعلن الاستعداد للوساطة في قضية كوسوفو

أخبار العالم

أردوغان يعلن الاستعداد للوساطة في قضية كوسوفو
Legion-Media Mario Coll / SOPA Images/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf1q

أعلنت الرئاسة التركية عن استعداد أنقرة لأداء دور الوساطة في الحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو الذي أعلن الانفصال عنها من جانب واحد.

وأشارت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

إقرأ المزيد
بلغراد تتعهد بحماية مواطنيها إذا تفاقمت أزمة كوسوفو
بلغراد تتعهد بحماية مواطنيها إذا تفاقمت أزمة كوسوفو

وأضاف بيان الرئاسة، أن أردوغان "أكد خلال المكالمتين أن تركيا مستعدة للمساهمة في عملية الحوار".

وشدد الرئيس التركي على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإحلال سلام ثابت في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في شمال إقليم كوسوفو بين السكان الصرب والإدارة الألبانية للإقليم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: الولايات المتحدة استخدمت أوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي