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البنتاغون يعلن عن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الأزمة

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البنتاغون يعلن عن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الأزمة
AP
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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا خلال فترة رئاسة جو بايدن، 38.3 مليار دولار، ومنذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قرابة 37.6 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الولايات المتحدة تعهدت منذ تولي بايدن لمنصب الرئيس، بتقديم أكثر من 38.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، وأكثر من 37.6 مليار دولار اعتبارا من 24 فبراير 2022.

وأشارت الوزارة، إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة لأوكرانيا تبلغ 300 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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