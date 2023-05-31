ستشمل "أفنجر" و"ستينغر".. واشنطن تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة، ستشمل ذخيرة لأنظمة "باتريوت" و"هايمارس".

وقال كيربي في إفادة بالبيت الأبيض: "تعتزم الولايات المتحدة مواصلة دعم أوكرانيا من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل أفضل. وكجزء من كل هذه الجهود، لدينا الحزمة التالية، والتي ستكون الـ 39".

وأضاف كيربي: "نحن نستخدم هذا الحزمة، التي نعلن عنها اليوم لتزويد أوكرانيا بذخيرة إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، والتي تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة، بالإضافة إلى أنظمة أفنجر الجديدة، وستينغر، وبالطبع ذخيرة هايمارس".

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 38 مليار دولار لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022.

المصدر: RT