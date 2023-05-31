حاكم مقاطعة بيلغورود يبلغ الرئيس بوتين بتفاصيل الوضع في المنطقة

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوضع الحالي في المنطقة.

وقال خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم أجلت البث المباشر لمدة نصف ساعة، وأبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوضع الحالي في المنطقة".

كما أفاد غلادكوف أنه "منذ 27 مايو، تم تسجيل وصول أكثر من 200 قذيفة من القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة كل يوم".

وأوضح أنه خلال اليوم الماضي، "سجلت السلطات الإقليمية أكثر من 260 قادما من القوات المسلحة الأوكرانية، وأطلقت 215 قذيفة على منطقة شيبيكينسكي بالمقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب شخص آخر خلال قصف قرية بوغون غورودوك بعد ظهر الأربعاء، وتم نقله إلى المستشفى".

كما أشار غلادكوف، في وقت سابق، بأن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة كانت تقترب من المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، دحر النازيين الأوكرانيين الغزاة الذين تسللوا في 22 مايو، إلى أراضي بلدة غريفورون في مقاطعة بيلغورود الحدودية، وقتل أكثر من 70 شخصا منهم، وأسفر الهجوم الإرهابي عن قتل مدني وجرح 13 آخرين، وفتحت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب ست مواد منها العمل الإرهابي.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس