موسكو تندّد بالعمل الاستفزازي المتهوّر بعد إغلاق ألمانيا أربع قنصليات روسية

ندّدت الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي المتهوّر بعد قيام برلين بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن "الإجراءات الاستفزازية غير المدروسة من ألمانيا لن تمر دون رد مناسب".

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "إن مسؤولية تدهور العلاقات بين روسيا وألمانيا تقع على عاتق برلين"، مشيرة إلى أن طلب ألمانيا بإغلاق 4 قنصليات عامة روسية بحلول 31 ديسمبر القادم، يعدّ "خطوة غير ودّية تهدف للمزيد من تدمير العلاقات".

وتابع بيان الخارجية الروسية: "روسيا ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات من جانب ألمانيا لتبرئة نفسها من التصعيد المستمر وتطالب السلطات الألمانية بوقفه".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت برلين إغلاق 4 من أصل 5 قنصليات روسية في البلاد ردا على ما أسمته "إجراءات موسكو".

إلى ذلك، سوف تغلق ألمانيا، في سياق تقليص الوجود الألماني في روسيا، قنصلياتها في كالينينغراد ونوفوسيبيرسك ويكاتيرينبورغ.

هذا وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أيضا عن فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية ردا على قرار الجانب الألماني مغادرة 40 موظفا دبلوماسيا وإداريا وفنيا من البعثات الروسية لديه عام 2022 بدون أساس، ومن ثم طرد 30 موظفا آخرين في بداية عام 2023.

المصدر: تاس