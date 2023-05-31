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"مضحك".. زاخاروفا تعلق على تصريح البيت الأبيض بشأن "عدم التصعيد"

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Globallookpress Pavel Kashaev
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا" بأنه "مضحك".

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتبت:

أمر مضحك. يحطمون المنزل بأنفسهم، ويصبون عليه البنزين، ويضرمون فيه النيران بأيديهم، ويزرعون المفرقعات النارية ويزودونها بالحطب، والآن يعلنون "عدم استعدادهم للتصعيد".

إن "حرب الغرب" في صيغة الحرب الهجينة مستمرة منذ وقت طويل.

وكان البيت الأبيض قد صرح بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى مستوى "حرب ضد الغرب" بسبب الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

المصدر: تليغرام

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