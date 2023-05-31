البيت الأبيض يرد بـ"دبلوماسية مكشوفة" على استهداف أوكرانيا للأراضي الروسية

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى "حرب ضد الغرب".

وقال كيربي في لقاء تلفزيوني لـ"cnn": "لا نريد أن نشجع الهجمات داخل روسيا لأننا لا نريد أن تتصاعد الحرب.. لأن ذلك سيؤدي إلى معاناة أكبر بكثير في القارة الأوروبية".

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بالمقابل أشار كيربي إلى أن الأمر متروك للأوكرانيين لتقرير ما سيفعلونه بالأسلحة أمريكية الصنع التي يتلقونها.

وأضاف "لقد قدموا لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا معداتنا لضرب داخل روسيا، ولكن بمجرد وصولها إليهم، فإنها تخصهم"، منوها في الوقت ذاته بأنه يحق للأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم.

وفيما يخص الهجوم المضاد قال كيربي، إن أوكرانيا ستشن هجوما في الصيف، والولايات المتحدة تعد شحنات أسلحة جديدة لكييف، "لقد كنا على اتصال مع نظرائنا الأوكرانيين حيث بدأوا التخطيط لهذا الهجوم المضاد. وما زلنا على اتصال بهم".

وتعرضت العاصمة الروسية، صباح أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم إسكاتها عبر التشويش عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس باستخدام نظام الدفاع الجوي "بانتسير - إس" في مقاطعة موسكو ".

وأكد الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار.

المصدر: RT