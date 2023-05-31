"البورش يوحدنا".. حرس الحدود البيلاروس يخاطب مشاعر الأوكرانيين بحساء قومي مشهور (فيديو)

في خطوة غير متوقعة، أطلق حرس الحدود البيلاروسي تسجيلا صوتيا يدعو فيه نظراءه الأوكرانيين على الجانب الآخر من الحدود إلى "حساء البنجر" (البورش) الشهير.

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وقد نشر الموقع الرسمي لحرس الحدود البيلاروسي مقطع فيديو ضم التسجيل الصوتي، وفيه تدعو المتحدثة "الزملاء الأوكرانيين" إلى تجربة "حساء البنجر" البيلاروسي، الذي يشبه كثيرا "حساء البنجر" الأوكراني، ويتابع التسجيل الصوتي: "حينما لن يكون لديكم ما تطبخون به حساء البنجر، بإمكانكم الانضمام إلى جانبنا، جربوا حساء البنجر البيلاروسي، ولن تندموا على ذلك".

ويختتم التسجيل الصوتي لحرس الحدود البيلاروسي بأن "المطبخ الأوروبي لا يوجد به مثل هذه الأطباق".

من جانبه ردت دائرة الحدود الأوكرانية بأن "حساء البنجر البيلاروسي يشبه حساء الكرنب الروسي".

وكانت خدمة الحدود في بيلاروس قد أفادت باستفزازات أوكرانية على الحدود مع أوكرانيا، ولمنعها اضطرت بيلاروس إلى نشر حرس حدود موسع، وإشراك مجموعات مناورة من خدمة الحدود الإقليمية.

المصدر: نوفوستي