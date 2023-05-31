إسرائيل تعترف رسميا بمقتل أحد ضباط الموساد في إيطاليا

اعترفت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء رسميا بمقتل أحد ضباط الموساد في حادث غرق قارب سياحي بقرية إيطالية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيابة عن الموساد: "وصل نعش متقاعد الموساد الذي قتل في مأساة القوارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، في بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا، إلى إسرائيل صباح اليوم".

وأضاف البيان: "بسبب خدمته في الوكالة، لا توجد تفاصيل أخرى متاحة". وتابع: "لقد فقد الموساد زميلا عزيزا ومخلصا ومهنيا كرس حياته لعقود من الزمن لأمن دولة إسرائيل، حتى بعد تقاعده".

وأشار إلى أن "الموساد ينعى الخسارة ويشارك الأسرة في حزنها، والتي ستواصل دعمها واحتضانها".

المصدر: RT