 
مباشر

ستولتنبرغ يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو ويصفها بأنها "غير المقبولة"

أخبار العالم

ستولتنبرغ يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو ويصفها بأنها
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vesm

أدان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على قوات حفظ السلام الدولية قوات KFOR في إقليم كوسوفو الصربي، واصفا إياها بـ "غير المقبولة".

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة وقف اعتداءات المتظاهرين الصرب على قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، قائلا: "إن هذه التصرفات غير مقبولة ويجب أن تتوقف حالا".

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقد في أوسلو: "ندين بشدة هذه الاعتداءات غير المبررة ضد قواتنا في شمال كوسوفو"، والتي أسفرت عن إصابة 30 جنديا من قوات حفظ السلام التي يقودها الحلف في كوسوفو".

وأدان حلف الناتو، أمس الاثنين الاعتداءات على عناصر قوات KFOR الأمنية الدولية في إقليم كوسوفو الصربي، مؤكدا سقوط إصابات في صفوف القوات.

وجاء في بيان الحلف،  أن "الناتو يدين بحزم الاعتداءات غير المبررة على عناصر KFOR بشمال كوسوفو، والتي أدت إلى سقوط إصابات بينهم".

 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات بوتين حول الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو