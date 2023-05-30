ستولتنبرغ يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو ويصفها بأنها "غير المقبولة"

أدان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات على قوات حفظ السلام الدولية قوات KFOR في إقليم كوسوفو الصربي، واصفا إياها بـ "غير المقبولة".

وشدد ستولتنبرغ على ضرورة وقف اعتداءات المتظاهرين الصرب على قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، قائلا: "إن هذه التصرفات غير مقبولة ويجب أن تتوقف حالا".

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقد في أوسلو: "ندين بشدة هذه الاعتداءات غير المبررة ضد قواتنا في شمال كوسوفو"، والتي أسفرت عن إصابة 30 جنديا من قوات حفظ السلام التي يقودها الحلف في كوسوفو".

وأدان حلف الناتو، أمس الاثنين الاعتداءات على عناصر قوات KFOR الأمنية الدولية في إقليم كوسوفو الصربي، مؤكدا سقوط إصابات في صفوف القوات.

وجاء في بيان الحلف، أن "الناتو يدين بحزم الاعتداءات غير المبررة على عناصر KFOR بشمال كوسوفو، والتي أدت إلى سقوط إصابات بينهم".

المصدر: أ ف ب