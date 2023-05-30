الولايات المتحدة تطالب بسحب شرطة كوسوفو من المباني الإدارية

قال السفير الأمريكي في بريشتينا جيفري هوفينير، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طالبت سلطات بريشتينا بسحب الوحدات الخاصة لشرطة كوسوفو من المباني الإدارية.

وأشار هوفينير: "نحن نعتقد أن وجود شرطة كوسوفو في المباني الإدارية التي اقتحموها أمر استفزازي للغاية، لذلك طالبنا الحكومة بسحب الشرطة من هذه المباني".

وذكر أن "الولايات المتحدة فقدت حماسها لتحريك كوسوفو على المسار الأوروبي الأطلسي بسبب تصاعد الصراع في شمال المنطقة".

كما أوضح أن "بريشتينا لم تنسق مع بلاده إجراءات الاستيلاء على المباني الإدارية في شمال كوسوفو".

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المصدر: تاس