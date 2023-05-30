مولدوفا تؤكد موافقة قادة 48 على المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية

أعلنت وزارة الخارجية المولدوفية أن قادة 48 دولة أكدوا موافقتهم لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي ستعقد في يومي 1 و 2 يونيو.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية نيكو بوبيسكو، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "اليوم لدينا تأكيدات من جميع الوفود تقريبا، أكد 48 وفدا من أصل 50. ولا أستبعد أنه بحلول نهاية اليوم سنتلقى تأكيدا من هذين البلدين، لذلك لن أذكر اسمهما".

ووفقا له، من المقرر أن تشهد هذه القمة تصريحات سياسية كثيرة تتعلق بمولدوفا، دون أن يقدم تفاصيلا.

وتستعد السلطات المولدوفية لقمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تعقد يومي 1 و 2 يونيو، التي ستعقد بمبادرة من رئيس الجمهورية، مايا ساندو.

وأعلنت السلطات عن إجراءات أمنية خاصة خلال الحدث، ما أثار موجة انتقادات من معارضي الرئيس وحزب "العمل والتضامن" الحاكم، وستقام القمة على أرض مصنع النبيذ "ميمي" بقرية بولبواكا حيث توجد أيضا قاعدة "داتشيا"، وساحة التدريب العسكرية حيث تجري الجيش المولدوفي تدريباته.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السياسية الأوروبية تأسست بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مايو من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي