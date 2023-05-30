خبير: قدرة تركيا على زيادة نفوذها في العالم العربي أصبحت محدودة ولسبب بسيط

صرح الخبير في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة شادي عبد الوهاب بأن قدرة تركيا على زيادة نفوذها في العالم العربي خلال الولاية الجديدة للرئيس أردوغان ستكون محدودة.

جاء ذلك وفق ما نشرته نقلا عنه وكالة "نوفوستي"، حيث قال الخبير إن "الدول العربية القيادية لن تمنح تركيا هذا الدور"، وتابع أن "سياسة تركيا في العالم العربي لن تكون بنفس التأثير كما كانت في الماضي، لا سيما خلال أحداث الربيع العربي، لسبب بسيط وهو أن الدول العربية الرائدة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات تلعب حاليا دورا فعالا في الشرق الأوسط وتسعى إلى تعزيز نفوذ الدول العربية في الحفاظ على المصالح العربية، وهو ما يعني أن التعاون العربي العربي سيزداد، وسيتم تقليل نفوذ اللاعبين الآخرين".

إقرأ المزيد

ومع ذلك، برأي الخبير، فإن "تطبيع العلاقات الرسمية بين دمشق وأنقرة خلال الولاية الجديدة لحكم أردوغان سيتباطأ، الأمر الذي قد يتطلب ضغوطا متزايدة من روسيا على تركيا كوسيط"، كذلك، وفقا للخبير، "ستتباطأ قضية عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن إلى أجل غير مسمى، بالنظر إلى تصريحات أردوغان حول ضرورة الانتظار مع ذلك".

المصدر: نوفوستي