 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في كوسوفو ويدعو لوقف التصعيد

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في كوسوفو ويدعو لوقف التصعيد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vem4

دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف في إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، ودعا لوقف التصعيد.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بحزم العنف المثير للصدمة الذي حدث اليوم في زفيتشاني".

إقرأ المزيد
الناتو يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو
الناتو يدين الاعتداءات على قوات KFOR في كوسوفو

وأضاف أن "أعمال العنف المرتكبة ضد أفراد قوات KFOR ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة مرفوضة تماما".

ودعا بوريل سلطات كوسوفو والمحتجين إلى "وقف التصعيد فورا"، وأعرب عن أمله بإيجاد حل سياسي عبر الحوار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا