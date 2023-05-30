الاتحاد الأوروبي يدين العنف في كوسوفو ويدعو لوقف التصعيد
AP
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دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف في إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، ودعا لوقف التصعيد.
وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بحزم العنف المثير للصدمة الذي حدث اليوم في زفيتشاني".
وأضاف أن "أعمال العنف المرتكبة ضد أفراد قوات KFOR ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة مرفوضة تماما".
ودعا بوريل سلطات كوسوفو والمحتجين إلى "وقف التصعيد فورا"، وأعرب عن أمله بإيجاد حل سياسي عبر الحوار.
المصدر: تاس