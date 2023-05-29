السيناتور الأمريكي غراهام "سعيد جدا" من "غضب" موسكو لتصريحاته حول "قتل الروس"

ذكر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، على حسابه في "تويتر" إنه سعيد للغاية بغضب السلطات الروسية على خلفية تصريحات دعا فيها لـ"قتل الروس".

وكتب غراهام: "إن إدراك أن التزامي بأوكرانيا قد تسبب في الغضب ... هذا يجلب لي فرحة كبيرة".

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، صباح الاثنين، تعليمات بفتح قضية جنائية ضد السياسي الأمريكي، بعد تداول تسجيل فيديو لغراهام على الإنترنت خلال لقاء جمعه بفلاديمير زيلينسكي، قال السيناتور خلاله إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالا بهذا النجاح مطلقا" ذلك أن "الروس يقتلون" نتيجة هذه النفقات.

وكشفت "رويترز" أن الفيديو قد تم تحريره. وقالت إن غراهام تحدث عن مساعدة واشنطن لسلطات كييف على أنها "أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

وفي جزء آخر من المحادثة، أشار إلى أن تصرفات الأوكرانيين ذكرته بتاريخ الولايات المتحدة، عندما "قاتلوا حتى النهاية بالطريقة نفسها". وأجاب زيلينسكي أن الولايات المتحدة الآن حرة وأن الأوكرانيين "سيكونون كذلك"، ليرد غراهام: "والروس يقتلون".

ووصف دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، أنه من العار الشديد على البلاد أن يكون لديها مثل هذا السيناتور.

المصدر: وكالات