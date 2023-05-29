بولندا تفرض عقوبات على 365 مواطنا من بيلاروس وتجمد أصول 20 شركة

أعلنت الحكومة البولندية إدراج 365 مواطنا من بيلاروس في قائمة العقوبات، وتجميد أصول 20 شركة و 16 شخصا "مرتبطين بالقطاع المالي في روسيا".

وجاء في بيان وزارة الداخلية في بولندا: "قرر وزير الشؤون الداخلية والإدارة إدراج 365 مواطنا من بيلاروس في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في أراضي البلاد. كما سيتم منع هؤلاء الأشخاص من دخول منطقة شنغن. وتم تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير تجميد أموال وأصول 20 منظمة و 16 فردا مرتبطين بشكل رئيسي بالقطاع المالي الروسي".

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ولفتت الوثيقة إلى أن من بين 16 فردا "15 مواطنا من روسيا وواحد بيلاروسي".

المصدر: تاس