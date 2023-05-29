في زيارة تشمل توقيع اتفاقيات تعاون.. وزيرة النقل الإسرائيلية في المغرب

وصلت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، إلى المغرب، في زيارة يتخللها توقيع اتفاقيات تعاون مهمة تهم قضايا النقل بين الجانبين.

وقالت ريغيف في تغريدة على "تويتر": "وصلت إلى المغرب على رأس وفد. هذه هي الزيارة الأولى لوزير نقل إسرائيلي إلى المغرب. وستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي السيد محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".

وأضافت: "على المستوى الشخصي.. والدي الذي حظي بحياة طويلة ولد في المغرب، وخلال الزيارة سأضيء شمعة على قبر جدي الراحل".

ברמה האישית אני אסגור מעגל, אבי שיזכה לחיים ארוכים נולד במרוקו, ובמהלך הביקור אגיע להדליק נר על קברו של סבי ז״ל.



בעזרת השם, נעשה ונצליח. — מירי רגב (@regev_miri) May 28, 2023

يشار إلى أن تقارير كانت تحدثت عن إمكانية إطلاق خط بحري مباشر يربط بين المغرب والسعودية مرورا عبر إسرائيل.

وحسب التقارير، فإن الخط البحري يرمي ربط ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر ومينائي أكادير والداخلة بالمغرب في المحيط الأطلسي مرورا عبر ميناء حيفا في إسرائيل المتوسطي.

ووفق نفس المصادر، فإن تشغيل الخط البحري سيعهد إلى شركة الملاحة الإسرائيلية ZIM.

المصدر: RT + rue20